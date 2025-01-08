Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn (15 – 40 triệu VNĐ), có thể thỏa thuận theo năng lực. Được đào tạo bài bản, hỗ trợ tối đa để hoàn thành công việc. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Kinh doanh kênh phân phối và đại lý:

- Chăm sóc và phát triển hệ thống đại lý hiện có.

- Tìm kiếm và mở rộng điểm bán mới.

Hậu mãi và chăm sóc khách hàng:

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

-Thực hiện các chương trình hậu mãi, nâng cao uy tín và hình ảnh cá nhân, cũng như thương hiệu công ty.

Bán hàng và thu hồi công nợ: Tuân thủ đúng quy trình, quy định của công ty.

Triển khai các công việc liên quan đến hành trình bán hàng:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết.

- Báo cáo định kỳ kết quả công việc.

- Thực hiện nghiên cứu về sản phẩm và khách hàng trong phạm vi phụ trách

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính và độ tuổi: Nam/Nữ, từ 22 tuổi trở lên.

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Có tinh thần cầu tiến, kỷ luật và trách nhiệm cao.

3. Yêu cầu công việc cụ thể:

Thực hiện nghiêm túc các quy định hành chính của công ty như lập kế hoạch, báo cáo công việc, nghiên cứu sản phẩm, và nắm vững chính sách kinh doanh.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hoặc kinh doanh kênh đại lý.

Tại CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.