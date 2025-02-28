Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chế độ nghỉ mát hàng năm; Nghỉ lễ; Phép tháng. Chế độ phúc lợi và BHXH theo quy định., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh với các nhà Đại lý, nhà Phân phối khu vực được phân công theo danh sách Database khách hàng lâu năm;
Lên báo giá và nhận đơn đặt hàng từ khách hàng;
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm khung xương thạch cao, chính sách chương trình khuyến mãi...
Cùng khách hàng theo dõi thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm bàn giao;
Lập kế hoạch công tác đi tỉnh: Gặp gỡ các nhà đại lý, nhà phân phối khu vực được giao để tìm hiểu thu thập thông tin dự án khách hàng;
Chuẩn bị hồ sơ hoặc tài liệu chứng chỉ cho KH hoặc đi gửi bảng mẫu cho khách hàng khi cần... (Công ty có sẵn tài liệu: Chứng chỉ, Catalogue, Profile; Mẫu hàng hóa... nhân viên chỉ cần tổng hợp gửi khách)
Tìm kiếm phát triển mở mới khách hàng ở khu vực được giao phó.
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, chỉ xong khi hoàn thành công nợ.
Lập báo cáo công việc, báo cáo công nợ; báo cáo doanh số...
Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP Kinh doanh và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
2. Độ tuổi/ Khu vực:
Nam giới, tuổi từ 22- 45 tuổi
3. Kinh nghiệm:
Từ 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên Kinh doanh các ngành về VLXD; Nội thất...là lợi thế.
4. Kỹ năng:
Tin học văn phòng (Excel, Word) thành thạo;
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xử lý tình huống

Tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bt12.8 Khu biệt thự Hoa Phượng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

