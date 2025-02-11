Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức
Mức lương
15 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 739 quốc lộ 1K, khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu
- Phát triển thị trườn
- Tìm kiếm khách hàng
- Quản lý khách hàng
- Tư vấn, chăm sóc và theo dõi khách hàng
Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhạy bé linh hoạt, chịu khó, có tinh thần cầu tiến , năng động , có trách nhiệm trong công việc,
- Đối với những ứng viên có kinh nghiệm là 1 lợi thế
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ưu tiên cho những bạn sv mới ra trường , những bạn trong ngành QTKD , Kinh tế , Ngân hàng
- Nam : từ 18 - 35 tuổi
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + HH ( Thu nhập Từ 15 - 45Tr )
- Hưởng đầy đủ tất cả các chính sách theo luật định
- Chế độ tăng lương định kỳ: 06 tháng/lần
- Được đào tạo làm việc bài bản chuyên nghiệp:
- Môi trường làm việc: : thuận lợi , có khả năng thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
