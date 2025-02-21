Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Bình Dương:
- 484, Tờ bản đồ số 5, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
1/ Phát triển kinh doanh:
+ Báo giá sản phẩm: Tiếp nhận thông tin báo giá; Gửi thông tin bản vẽ/hình ảnh/mẫu gốc để PKTH tính định mức.
2/ Phát triển sản phẩm: Triển khai đơn hàng mẫu
3/ Quản lý đơn hàng sản xuất
+ Triển khai đơn hàng sản xuất
+ Theo dõi tiến độ sản xuất và kế hoạch xuất hàng
+ Giải quyết khiếu nại khách hàng
+ Báo cáo tháng Chi tiết cụ thể từng hạng mục sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
1/ Business Development:
Business Development:
Product Quotation: Receive quotation requests; Send drawings/images/original samples to the Technical Department for cost estimation.
Product Quotation:
2/ Product Development:
Product Development:
Execute sample orders.
3/ Production Order Management:
Production Order Management:
Implement production orders.
Monitor production progress and shipment schedules.
Handle customer complaints.
Monthly reporting.
Specific details for each task will be discussed during the interview.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, có thêm ngoại ngữ phụ (Hoa, Nhật, Hàn) là một điểm cộng
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, phán đoán và ứng biến
- Trung thực, thẳng thẳn, kiên nhẫn
Graduated from College or University in relevant fields such as Economics, Business Administration, or English Language.
Preferably 1 year of experience; training provided for those without experience.
Good English communication skills; additional languages (Chinese, Japanese, Korean) are a plus.
Proficient in office computer skills.
Strong teamwork, time management, problem-solving, and adaptability skills.
Honest, straightforward, and patient.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ chỗ ở miễn phí.
- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc.
- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty.
- Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan
- Được mua nội thất cao cấp với giá ưu đãi.
Fixed salary: 13-15 million VND + Quarterly commission: 20-30 million VND.
13-15 million VND
Quarterly commission: 20-30 million VND
Free accommodation provided.
Annual salary review based on performance and work results.
Bonuses on holidays, Tet, and 13th-month salary.
Full participation in social insurance, health insurance, and unemployment insurance as per company policy and legal regulations.
Opportunity to join company activities: At least one company trip per year, team gatherings, and celebrations.
one company trip per year
Special discounts on high-end furniture purchases.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI