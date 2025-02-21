Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 484, Tờ bản đồ số 5, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1/ Phát triển kinh doanh:

+ Báo giá sản phẩm: Tiếp nhận thông tin báo giá; Gửi thông tin bản vẽ/hình ảnh/mẫu gốc để PKTH tính định mức.

2/ Phát triển sản phẩm: Triển khai đơn hàng mẫu

3/ Quản lý đơn hàng sản xuất

+ Triển khai đơn hàng sản xuất

+ Theo dõi tiến độ sản xuất và kế hoạch xuất hàng

+ Giải quyết khiếu nại khách hàng

+ Báo cáo tháng Chi tiết cụ thể từng hạng mục sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

1/ Business Development:

Business Development:

Product Quotation: Receive quotation requests; Send drawings/images/original samples to the Technical Department for cost estimation.

Product Quotation:

2/ Product Development:

Product Development:

Execute sample orders.

3/ Production Order Management:

Production Order Management:

Implement production orders.

Monitor production progress and shipment schedules.

Handle customer complaints.

Monthly reporting.

Specific details for each task will be discussed during the interview.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành có liên quan như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh

- Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, có thêm ngoại ngữ phụ (Hoa, Nhật, Hàn) là một điểm cộng

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, phán đoán và ứng biến

- Trung thực, thẳng thẳn, kiên nhẫn

Graduated from College or University in relevant fields such as Economics, Business Administration, or English Language.

Preferably 1 year of experience; training provided for those without experience.

Good English communication skills; additional languages (Chinese, Japanese, Korean) are a plus.

Proficient in office computer skills.

Strong teamwork, time management, problem-solving, and adaptability skills.

Honest, straightforward, and patient.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 13-15 Triệu+ Hoa Hồng Theo Qúy 20-30 Triệu

- Được hỗ trợ chỗ ở miễn phí.

- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc.

- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty.

- Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan

- Được mua nội thất cao cấp với giá ưu đãi.

Fixed salary: 13-15 million VND + Quarterly commission: 20-30 million VND.

13-15 million VND

Quarterly commission: 20-30 million VND

Free accommodation provided.

Annual salary review based on performance and work results.

Bonuses on holidays, Tet, and 13th-month salary.

Full participation in social insurance, health insurance, and unemployment insurance as per company policy and legal regulations.

Opportunity to join company activities: At least one company trip per year, team gatherings, and celebrations.

one company trip per year

Special discounts on high-end furniture purchases.

