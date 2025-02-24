Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Công Nghệ – Thương Mại – Dịch Vụ Việt Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 51 Phạm Ngọc Thạch,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

– Phát triển thị trường KCN tại Bình Dương các sản phẩm của công ty: hệ thống Chiếu sáng thông minh, hệ thống Camera, hệ thống PCCC...

– Định hướng kinh doanh tiêu thụ các sản phẩm công ty đang phân phối.

– Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới trong các Khu công nghiệp.

– Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, chăm sóc khách hàng cũ.

– Báo cáo tuần về công tác tiêu thụ, tình hình thị trường, nhu cầu thị trường, đề xuất giải pháp bán hàng

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Đã có kinh nghiệm sales đi thị trường 2-3 năm

– Giao tiếp lưu loát, ưu tiên biết ngoại ngữ : Anh, Hoa, Hàn

– Tốt nghiệp Đại Học / Cao Đẳng / Trung Cấp.

– Ưu tiên Độ tuổi: 24 – 40 tuổi

– Yêu thích kinh doanh và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

– Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục khách hàng tốt. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

– Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng thành thạo vi tính văn phòng

– Chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhạy bén.

Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghệ – Thương Mại – Dịch Vụ Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

– Thưởng lương bonus theo KPI.

– Được tham gia các hoạt động team-building (offline) và tiệc tùng của công ty.

– Được huấn luyện chuyên môn và các kỹ năng mềm theo yêu cầu cá nhân.

– Ứng viên được làm việc trong một môi trường năng động, đoàn kết với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn cao.

– Quyền lợi người lao động theo pháp luật hiện hành

– Chế độ và quyền lợi ưu đãi theo quy định công ty

– Phúc lợi: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

– Nghỉ lễ, phép hàng năm theo quy định Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghệ – Thương Mại – Dịch Vụ Việt Phát

