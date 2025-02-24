Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hưng Dụ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng, lập kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới. Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chuyên án/sản phẩm mới.
- Nghiên cứu về thị trường, nhu cầu khách hàng và xu hướng sản phẩm thị trường.
- Báo giá, nhận đơn hàng, theo dõi đơn hàng và xuất hàng, Chốt, theo dõi và thu hồi công nợ.
- Nhận và giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng
- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành kinh doanh, marketing, hoặc các ngành liên quan.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tự tin khi làm việc với đối tác.
- Tiếng Anh nghe nói đọc viết.
- Chịu được áp lực trong công việc,nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công ty sản xuất.
Tại Công Ty TNHH Hưng Dụ Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổ chức du lịch hàng năm CB-CNV nghỉ ngơi và giải trí
- Cơ hội thăng tiến cao đối với những cá nhân nắm bắt nhanh các quy trình hoạt động của máy.
- Một tháng được nghỉ 4 ngày chủ Nhật, 2 ngày thứ bảy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hưng Dụ
