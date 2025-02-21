Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt Âu Mỹ làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 2,000 USD

- Tìm kiếm khách hàng

- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty

- Làm bảng báo giá gửi Khách hàng khi Giám đốc KD yêu cầu.

- Chốt sale

- Soạn thảo hợp đồng mua bán và làm thủ tục giấy tờ: Phiếu xác nhận đơn hàng, xuất hàng, kết hợp với P. KT xuất hóa đơn, làm bản kê lâm sản.

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến công tác bán hàng như: Theo dõi tiến độ hàng, lịch hàng nhập về cũng như hàng ra lò để báo cáo cho TPKD.

- Lên lịch đặt hàng cho TPKD mỗi khi có Khách Hàng lấy hàng.

- Theo dõi công nợ, đòi nợ, làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ thuộc phòng kinh doanh.

- Theo dõi bán hàng, gọi điện chăm sóc, tìm kiếm Khách hàng theo sự phân công của TPKD.

- Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng của mỗi lô hàng về để báo cáo cho TPKD.

- Khi xuất hàng nếu có vẫn đề về chất lượng Khách Hàng khiếu nại phải đi giải quyết khiếu nại với Khách Hàng.

- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của TPKD khi có yêu cầu.