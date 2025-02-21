Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt Âu Mỹ làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt Âu Mỹ
- Bình Dương: 124/5 Thuận An Hòa, Khu phố 4, Thuận An, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 2,000 USD
- Tìm kiếm khách hàng
- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty
- Làm bảng báo giá gửi Khách hàng khi Giám đốc KD yêu cầu.
- Chốt sale
- Soạn thảo hợp đồng mua bán và làm thủ tục giấy tờ: Phiếu xác nhận đơn hàng, xuất hàng, kết hợp với P. KT xuất hóa đơn, làm bản kê lâm sản.
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến công tác bán hàng như: Theo dõi tiến độ hàng, lịch hàng nhập về cũng như hàng ra lò để báo cáo cho TPKD.
- Lên lịch đặt hàng cho TPKD mỗi khi có Khách Hàng lấy hàng.
- Theo dõi công nợ, đòi nợ, làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ thuộc phòng kinh doanh.
- Theo dõi bán hàng, gọi điện chăm sóc, tìm kiếm Khách hàng theo sự phân công của TPKD.
- Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng của mỗi lô hàng về để báo cáo cho TPKD.
- Khi xuất hàng nếu có vẫn đề về chất lượng Khách Hàng khiếu nại phải đi giải quyết khiếu nại với Khách Hàng.
- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của TPKD khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Đến 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Việt Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
