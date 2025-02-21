Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 750 Triệu

Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc:

1. Phụ trách khu vực Đông Bắc (Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang)

2. Phụ trách khu vực Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu)

3. Phụ trách khu vực Hà Nội

4. Phụ trách 4 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình

5. Phụ trách các tỉnh lân cận Hà Nội (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình)

6. Phụ trách khu vực bắc miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế)

7. Phụ trách khu vực miền Trung + Tây Nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phúc Yên và Tây Nguyên)

8. Phụ trách khu vực nam miền Trung (Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận)

9. Phụ trách TP Hồ Chí Minh

10. Phụ trách khu vực miền Nam ( Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu)

11. Phụ trách khu vực miền Tây ( Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu)

Mô tả công việc: