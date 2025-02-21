Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 750 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
- Bình Dương: Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 750 Triệu
Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc:
1. Phụ trách khu vực Đông Bắc (Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang)
2. Phụ trách khu vực Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu)
3. Phụ trách khu vực Hà Nội
4. Phụ trách 4 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình
5. Phụ trách các tỉnh lân cận Hà Nội (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình)
6. Phụ trách khu vực bắc miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế)
7. Phụ trách khu vực miền Trung + Tây Nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phúc Yên và Tây Nguyên)
8. Phụ trách khu vực nam miền Trung (Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận)
9. Phụ trách TP Hồ Chí Minh
10. Phụ trách khu vực miền Nam ( Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu)
11. Phụ trách khu vực miền Tây ( Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu)
Mô tả công việc:
Với Mức Lương Từ 750 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI