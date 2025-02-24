Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 1/265 khu phố hòa lân, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- Xây dựng kế hoạch quảng cáo cho các chương trình của các bộ phận có nhu cầu chạy quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads,…
- Quản lý trực tiếp kênh facebook: đăng bài, sản phẩm, chạy quảng cáo.
- Xây dựng ngân sách Marketing chạy quảng cáo theo nội dung chương trình và KPIs yêu cầu từ chương trình
- Sử dụng tệp khách hàng theo ngành hàng đã có sẵn từ đó target lại mục tiêu chạy quảng cáo hợp lí.
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)
- Đo lường và phân tích kết quả các kênh truyền thông / chiến dịch quảng cáo để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, cải thiện hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách.
- Đánh giá dựa trên kết quả đạt được và chưa đạt được để đưa ra giải pháp cho các chương trình kế tiếp
- Nắm rõ quy định kỹ thuật chạy quảng cáo của từng kênh và tư vấn khi có các nội dung chương trình liên quan.
- Tư vấn và chốt đơn với khách hàng cho kênh facebook và website,…

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất tối thiêu 1 năm kinh nghiệm
ˉ Có kinh nghiệp quản lý website và facbook
ˉ Yêu thích công việc bán hàng và có định hướng gắn bó lâu dài.
ˉ Biết viết content và chỉnh sữa hình ảnh là 1 lợi thế
- Nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt trong công việc
- Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ phục vụ công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Hoa hồng + PC Cơm
- HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
- Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn
- Xét tăng lương hàng năm
- Tham gia team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Av Connect Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 345 Quốc lộ 13, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

