Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 21 Đường Số 4 Vsip 1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Chăm sóc khách hàng có sẵn của công ty,xây dựng và củng cố mối quan hệ với khách hàng nhằm duy trì doanh số thường xuyên.

- Theo dõi công nợ và bám sát doanh số của khách hàng

- Lên đơn hàng và sắp xếp đơn giao hàng hợp lý

- Địa điểm làm việc: Số 21 – Đường số 4, KCN Vsip 1, P.Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

- Thời gian làm việc: 7h30 – 16h30. Từ Thứ 2- Thứ 7

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên

-Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên

- Có kỹ năng telesales, và kỹ năng giao tiếp

- Chủ động công việc, và biết sắp xếp công việc hiệu quả

-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel tốt, biết sử dụng các phần mềm liên quan đến công việc

-Luôn chủ động trong công việc, hòa đồng, vui vẻ

Tại Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Từ 9 Triệu - 12 Triệu Trở lên (Thưởng nếu vượt doanh số)

- Lương T13, thưởng các ngày Lễ, Tết

- Làm việc trong môi trường thân thiện, Sếp dễ thương, đồng nghiệp dễ mến, có cơ hội thăng tiến

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng

- Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở

- Chế độ đãi ngộ tốt nhất cùng đội ngũ nhân viên luôn hỗ trợ nhau hết mình, trọng dụng nhân tài

- Du lịch hàng năm theo quy định Công ty

- Công việc ổn định, lâu dài và có cơ hội thăng tiến

-Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt

