Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 21 Đường Số 4 Vsip 1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Chăm sóc khách hàng có sẵn của công ty,xây dựng và củng cố mối quan hệ với khách hàng nhằm duy trì doanh số thường xuyên.
- Theo dõi công nợ và bám sát doanh số của khách hàng
- Lên đơn hàng và sắp xếp đơn giao hàng hợp lý
- Địa điểm làm việc: Số 21 – Đường số 4, KCN Vsip 1, P.Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
- Thời gian làm việc: 7h30 – 16h30. Từ Thứ 2- Thứ 7

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên
-Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên
- Có kỹ năng telesales, và kỹ năng giao tiếp
- Chủ động công việc, và biết sắp xếp công việc hiệu quả
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel tốt, biết sử dụng các phần mềm liên quan đến công việc
-Luôn chủ động trong công việc, hòa đồng, vui vẻ

Tại Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Từ 9 Triệu - 12 Triệu Trở lên (Thưởng nếu vượt doanh số)
- Lương T13, thưởng các ngày Lễ, Tết
- Làm việc trong môi trường thân thiện, Sếp dễ thương, đồng nghiệp dễ mến, có cơ hội thăng tiến
- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng
- Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở
- Chế độ đãi ngộ tốt nhất cùng đội ngũ nhân viên luôn hỗ trợ nhau hết mình, trọng dụng nhân tài
- Du lịch hàng năm theo quy định Công ty
- Công việc ổn định, lâu dài và có cơ hội thăng tiến
-Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt

Công Ty Cổ Phần Song Mã Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: L3-06.OT04, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

