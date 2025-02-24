Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1B5 Đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Thủ Đức, HCM, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

– Triển khai, thực hiện các kế hoạch kinh doanh các dự án của công ty dưới sự chỉ đạo của Giám đốc.

– Lập và tổ chức kế hoạch kinh doanh của Phòng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu đề ra.

– Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của Phòng theo mục tiêu, kế hoạch và quy định của Công ty.

– Thực hiện các công việc chung theo chỉ đạo của Công ty.

- Làm việc tại Dĩ An, Bình Dương

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên.

– Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí tương đương

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và Cầu tiến trong công việc.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

– Có khả năng làm việc nhóm.

– Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cơ bản: từ 10 – 20 triệu/ tháng

– Hoa hồng/giao dịch của Phòng tùy theo từng dự án

– Lương tháng 13,14…, thưởng vào các ngày lễ, tết lớn trong năm.

– Chính sách phúc lợi: Đồng phục, Du lịch hàng quý/ năm, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, ma chay,…

– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

– Được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn năng cao kỹ năng chuyên môn.

Chế độ đãi ngộ chung CBNV

– Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13

– Thưởng nóng theo giao dịch, vinh danh theo tháng, quý, năm

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động

– Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV

– Cơ hội học hỏi, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin