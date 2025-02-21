Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH VPVN làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: V03, đường số 3, KDC EHOME 4, VĨNH PHÚ 41, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, Thị xã Thuận An

- Phụ trách chính thị trường bán động cơ và hệ thống điện mới của VOLVO PENTA

- Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng mới.

- Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật các sản phẩm của hãng VOLVO PENTA

- Nghiên cứu thị trường và đưa ra chiến lược phát triển kinh doanh.

- Hỗ trợ mảng truyền thông – marketing.

- Thực hiện các công việc khác, theo sự phân công Trưởng Bộ phận và Ban Lãnh đạo.

- Tương lai sẽ hướng đến vị trí trưởng phòng kinh doanh.

Học vấn:

- Tốt nghiệp Đại Học.

- Ưu tiên chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật Động cơ đốt (Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật tàu thủy), Điện Công Nghiệp.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Khả năng tốt trong Tiếng Anh: giao tiếp, đọc hiểu, trao đổi được với nhà cung cấp nước ngoài.

Kỹ năng - thái độ:

- Yêu thích bán hàng, kinh doanh.

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo và không ngại áp lực.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Sẵn sàng đi công tác (ngắn hạn) tại các tỉnh.

Tại Công ty TNHH VPVN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: từ 10-15 triệu, trao đổi khi phỏng vấn.

- Thưởng doanh số theo đơn hàng bán được, thưởng KPI giữa năm và cuối năm theo tình hinh kinh doanh của cty, lễ tết, lương tháng 13, tăng lương hàng năm.

- Hỗ trợ công tác phí.

- Chế độ bảo hiểm theo quy định, du lịch hàng năm.

- Được huấn luyện chuyên môn, có cơ hội đi đào tạo tại Singapore và các nước khác.

- Được nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần, thứ 7 nếu công ty không có việc sẽ ở nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VPVN

