Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 275 Đại lộ Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá nhân giao
• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng
• Triển khai các hoạt động bán hàng ra bên ngoài hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các khách hàng mới và khách hàng cũ, Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm, Gặp mặt khách hàng để bán hàng, Chốt bán hàng với khách hàng …
• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng, Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng
• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời
• Hợp tác bán chéo sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương
• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp tại các Ngân hàng
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng tài chính kế toán ở các doanh nghiệp
• Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng, Kỹ năng bán hàng và thuyết phục và giao tiếp tốt
• Có khả năng xử lý tình huống và Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm tốt
• Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng soạn thảo tốt
• Năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Chi Nhánh Bình Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 275, Đại lộ Bình Dương, khu 12, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

