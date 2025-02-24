Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LK1.12, Khu nhà ở để bán, tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

Sản phẩm: Bán buôn Thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu
- Được hỗ trợ data từ công ty
- Chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng tìm kiếm Khách hàng mới; Duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng
- Hoàn thành mục tiêu doanh thu cá nhân đã được giao
- Xác nhận đơn hàng, kết hợp với Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nhiệm làm NVKD/Sales/Tư Vấn/Telesales/...
- Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng trở lên
- Làm việc tại văn phòng, không cần đi thị trường
- Trung thực – nhanh nhẹn – linh động – chủ động

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.000.000 - 8.000.000 + hoa hồng cao
=>Thu nhập từ 15.000.000 - 45.000.000 (dễ dàng đạt KPI)
- Được hướng dẫn đào tạo, cầm tay chỉ việc đến khi thành thạo
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật, du lịch hằng năm
Thời gian làm việc:
- Làm việc từ thứ 2- thứ 7 - Sáng từ 8h – 12h, chiều 13h-17h
Địa chỉ làm việc:
LK1.12, Khu nhà ở để bán, tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

