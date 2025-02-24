Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
15 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- LK1.12, Khu nhà ở để bán, tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu
Sản phẩm: Bán buôn Thực phẩm đông lạnh và trái cây nhập khẩu
- Được hỗ trợ data từ công ty
- Chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng tìm kiếm Khách hàng mới; Duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng
- Hoàn thành mục tiêu doanh thu cá nhân đã được giao
- Xác nhận đơn hàng, kết hợp với Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nhiệm làm NVKD/Sales/Tư Vấn/Telesales/...
- Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng trở lên
- Làm việc tại văn phòng, không cần đi thị trường
- Trung thực – nhanh nhẹn – linh động – chủ động
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 6.000.000 - 8.000.000 + hoa hồng cao
=>Thu nhập từ 15.000.000 - 45.000.000 (dễ dàng đạt KPI)
- Được hướng dẫn đào tạo, cầm tay chỉ việc đến khi thành thạo
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật, du lịch hằng năm
Thời gian làm việc:
- Làm việc từ thứ 2- thứ 7 - Sáng từ 8h – 12h, chiều 13h-17h
Địa chỉ làm việc:
LK1.12, Khu nhà ở để bán, tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
