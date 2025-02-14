Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khu vực cần tuyển: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình ... và các tỉnh Miền Bắc.

Số lượng: 15 bạn

Mô tả công việc:

• Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ.

• Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, mở rộng phát triển khách hàng mới.

• Thu thập thông tin thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng hoặc vật liệu xây dựng nhôm hệ, cửa cuốn, phụ kiện cửa nhôm kính, sơn...

• Có đam mê, nhiệt huyết với lĩnh vực Kinh doanh;

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực

• Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM

