Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư Newland làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần đầu tư Newland
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán của công ty
• Lập báo cáo tài chính định kỳ
• Làm việc, phối hợp, tương tác các cơ quan thuế, bảo hiểm, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
• Làm việc với các ngân hàng, cân đối dòng tiền và lên kế hoạch vốn hàng năm.
• Tham mưu các công việc liên quan tài chính, kế toán, dòng tiền, nhân sự cho Ban Giám đốc
• Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên nam
• Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, có khả năng làm việc nhóm.
• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm việc ở các vị trí tương đương
• Có kinh nghiệm làm việc cho các chủ đầu tư các dự án BĐS, xây dựng
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán đặc biệt là Fast, 3TSoft, thành thạo sử dụng word, excel
• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
QUYỀN LỢI:
Tại Công ty cổ phần đầu tư Newland Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Newland
