Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư Newland làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán của công ty

• Lập báo cáo tài chính định kỳ

• Làm việc, phối hợp, tương tác các cơ quan thuế, bảo hiểm, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

• Làm việc với các ngân hàng, cân đối dòng tiền và lên kế hoạch vốn hàng năm.

• Tham mưu các công việc liên quan tài chính, kế toán, dòng tiền, nhân sự cho Ban Giám đốc

• Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên nam

• Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, có khả năng làm việc nhóm.

• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.

• Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm việc ở các vị trí tương đương

• Có kinh nghiệm làm việc cho các chủ đầu tư các dự án BĐS, xây dựng

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán đặc biệt là Fast, 3TSoft, thành thạo sử dụng word, excel

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

QUYỀN LỢI:

Tại Công ty cổ phần đầu tư Newland Thì Được Hưởng Những Gì

