Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
17 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 20 Đường 3, Khu Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- A

- TT03

- 26 Khu ở Ngân Hà Vạn Phúc (Galaxy Vạn Phúc), Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

- Toàn quốc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 50 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm máy cắt laser công nghiệp
• Liên hệ với khách hàng do bộ phận maketing của công ty cung cấp
• Chăm sóc, hỗ trợ và tư vấn cho khách về các việc liên quan đến đơn hàng máy móc
• Các công việc khác do cấp trên giao phó
• Làm hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán, hỗ trợ khách đến khi hoàn tất bàn giao máy

Với Mức Lương 17 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên
• Có kinh nghiệm sales từ 2 năm trở lên trong mảng máy cắt laser, máy CNC, ….
• Có mạng lưới khách hàng
• Nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, giao tiếp tốt
• Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 700-1400USD + hoa hồng bán hàng + lương tháng 13-14 +thưởng doanh số (tổng thu nhập thực nhận có thể trên 1 tỷ/năm)
• Thử việc: 2 tháng.
• Được tham gia nhiều buổi đào tạo chuyên sâu về kiến thức, nâng cao khả năng bản thân
• Tham gia BHXH,BHYT,BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước. Có nhiều cơ hội công tác nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

