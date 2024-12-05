Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Camso Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Hỗ trợ tìm kiếm và xác định khách hàng tiềm năng cho sản phẩm mini app của công ty.

Thực hiện cold call để tiếp cận khách hàng tiềm năng, giới thiệu về các dịch vụ của công ty.

Tham gia xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Lên ý tưởng và thiết kế các bản đề xuất (proposal) kinh doanh.

Nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng mới trong ngành mini app và công nghệ số.

Hỗ trợ các hoạt động marketing và phát triển kinh doanh khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là khả năng thuyết phục qua điện thoại (cold call).

Có khả năng sử dụng Canva để thiết kế proposals kinh doanh và tài liệu bán hàng.

Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tư duy chủ động, khả năng học hỏi nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên có kiến thức hoặc kinh nghiệm về mini app hoặc các giải pháp công nghệ.

Quyền Lợi

Trợ cấp thực tập 2 triệu/tháng + thưởng (KPI + hiệu suất công việc).

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Phụ cấp cơm trưa + gửi xe.

Được đào tạo, trang bị các kiến thức thực tế về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm phục vụ công việc.

Được xác nhận và đóng dấu mộc thực tập.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

