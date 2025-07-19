Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 61 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tham gia công tác hỗ trợ livestream, đảm nhận 1 phiên livestream thực tế.

Hỗ trợ việc quay và dựng video.

Thiết kế hình ảnh theo yêu cầu của Content.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: độ tuổi từ 18 - 22

Có kiến thức nền việc quay, dựng

Năng động và nhiệt huyết

Ưu tiên: các bạn SV đang học nghành liên quan đến Marketing và Báo chí

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng

Có thể làm full time hoặc part time

Định hướng làm ít nhất 3 tháng, có cơ hội thành nhân viên chính thức

Được tham gia các hoạt động MKT của công ty, chương trình học hỏi thêm về kinh nghiệm

Được đào tạo về kiến thức MKT trong quá trình thực tập, giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về Media

Được làm việc trong môi trường trẻ, Ban lãnh đạo và đồng nghiệp 9x thân thiện, thấu hiểu, tôn trọng, công bằng, môi trường làm việc thoải mái

Hoạt động du lịch, Team Building Công ty thường niên 1 lần/năm

Hoạt động Happy hours, sinh nhật theo tuần, tháng

Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên như: 8/3, Trung thu, 20/10, Noel, ...

Sử dụng tủ lạnh, Trà, nước ngọt, bánh, kẹo có sẵn và cũng thường được mời trà sữa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR

