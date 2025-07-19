Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 61 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tham gia công tác hỗ trợ livestream, đảm nhận 1 phiên livestream thực tế.
Hỗ trợ việc quay và dựng video.
Thiết kế hình ảnh theo yêu cầu của Content.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam: độ tuổi từ 18 - 22
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng
Có thể làm full time hoặc part time
Định hướng làm ít nhất 3 tháng, có cơ hội thành nhân viên chính thức
Được tham gia các hoạt động MKT của công ty, chương trình học hỏi thêm về kinh nghiệm
Được đào tạo về kiến thức MKT trong quá trình thực tập, giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về Media
Được làm việc trong môi trường trẻ, Ban lãnh đạo và đồng nghiệp 9x thân thiện, thấu hiểu, tôn trọng, công bằng, môi trường làm việc thoải mái
Hoạt động du lịch, Team Building Công ty thường niên 1 lần/năm
Hoạt động Happy hours, sinh nhật theo tuần, tháng
Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên như: 8/3, Trung thu, 20/10, Noel, ...
Sử dụng tủ lạnh, Trà, nước ngọt, bánh, kẹo có sẵn và cũng thường được mời trà sữa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
