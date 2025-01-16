Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mỹ Thuật Nguyên Art làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyen Art Gallery, tầng 4, Culture Avenue, Lotte Westlake, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Mỹ Thuật Nguyen Art được thành lập từ năm 2006. Được công nhận là một trong Top 10 Phòng trưng bày Mỹ thuật Tốt nhất tại Hà Nội, Việt Nam. Mục tiêu của Phòng trưng bày là quảng bá nghệ thuật chất lượng của các nghệ sĩ Việt Nam.

“Làm việc trong môi trường Nghệ thuật Nguyen Art luôn làm cho tâm hồn, cuộc sống và thu nhập của bạn tốt hơn từng ngày.”

Văn hóa doanh nghiệp và các chính sách rõ ràng, chuyên nghiệp, xoay quanh quyền lợi của nhân viên công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC _ Nhân viên bán hàng Parttime [Nguyen Art]

Mục tiêu công việc

Mong muốn làm trong môi trường công việc nghệ thuật năng động và chuyên nghiệp.

Có cơ hội tiếp cận với các họa sỹ và các nhà chuyên môn trong nghệ thuật.

Phát triển kỹ năng ngoại ngữ với người nước ngoài.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến trong lĩnh vực nghệ thuật.

1.

1.1. Bán hàng và chăm sóc khách hàng

Chào đón và tư vấn khách hàng

Xử lý giao dịch và chăm sóc khách hàng: xử lý đơn hàng, thanh toán, và đóng gói sản phẩm cho khách hàng. Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt nhất tại cửa hàng.

Hỗ trợ chăm sóc khách online (nếu cần)

Phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức: học hỏi, nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm để cải thiện hiệu suất công việc.

1.2. Duy trì không gian trưng bày: Đảm bảo không gian phòng tranh sạch sẽ, gọn gàng, và sản phẩm được trưng bày đúng tiêu chuẩn.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đức tính trung thực, thái độ học hỏi, cầu tiến, có tính ổn định và yêu thích công việc mình làm.

Yêu thích nghệ thuật: Đam mê hoặc có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật. Ưu tiên sinh viên các trường nghệ thuật, sáng tạo hoặc những ứng viên đã có hiểu biết về các sản phẩm của công ty.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Các kỹ năng khác: Nhạy bén, năng động, sáng tạo, chủ động và có tinh thần trách nhiệm với công việc. Tin học văn phòng cơ bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Thuật Nguyên Art Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương cứng: 25,000 VNĐ/giờ + bonus theo chính sách công ty.

Hỗ trợ chế độ làm việc vào ngày lễ, Tết.

Được hỗ trợ chi phí gửi xe.

Trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc, sử dụng phần mềm hỗ trợ hiện đại.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến trong lĩnh vực nghệ thuật.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn/kỹ năng trong và ngoài công ty.

Trải nghiệm môi trường làm việc với văn hóa doanh nghiệp hiện đại và các hoạt động nội bộ thú vị.

Tham gia các sự kiện truyền thông cũng như các sự kiện triển lãm nghệ thuật của công ty

4. Địa điểm làm việc

Cơ sở chính: Nguyen Art Gallery, tầng 4, Culture Avenue, Lotte Westlake, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Cơ sở phụ (khi cần): Nguyen Art Gallery Văn Miếu, 31A Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

5. Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến hết chủ nhật. Đảm bảo tối thiểu 4 ca/tuần:

Ca sáng: 9:00 - 13:00

Ca chiều: 13:00 - 18:00

Ca tối: 18:00 - 22:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Thuật Nguyên Art

