Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 20 - 22 Triệu

主要需要協助業務經理挖掘潛在客戶，通過市場調研、參加行業展會、商務洽談等方式，收集潛在客戶資訊，建立新的客戶聯繫，為拓展越南市場提供支持。

Công việc chính là hỗ trợ giám đốc kinh doanh tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua nghiên cứu thị trường, tham gia các triển lãm ngành, đàm phán kinh doanh, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, xây dựng các liên hệ khách hàng mới, hỗ trợ mở rộng thị trường Việt Nam.

整理和分析越南當地客戶對彩盒包裝的需求特點、偏好趨勢等資訊，如不同行業客戶對包裝的風格、功能、環保要求等方面的差異，為公司產品研發和改進提供方向。

Thu thập và phân tích các đặc điểm nhu cầu, xu hướng sở thích của khách hàng tại Việt Nam đối với bao bì hộp giấy, như sự khác biệt về phong cách, chức năng và yêu cầu bảo vệ môi trường của bao bì đối với khách hàng ở các ngành nghề khác nhau, từ đó cung cấp hướng đi cho việc nghiên cứu và cải tiến sản phẩm của công ty.

協助業務經理組織和參與各類市場推廣活動，如行業展會、產品發佈會、客戶面談會議等，負責活動的籌備、現場佈置、資料準備等工作，提高公司的市場影響力和增強客戶粘性。

Hỗ trợ giám đốc kinh doanh tổ chức và tham gia các hoạt động marketing như triển lãm ngành, hội thảo sản phẩm, hội nghị gặp gỡ khách hàng... đảm nhiệm công việc chuẩn bị sự kiện, trang trí tại chỗ, chuẩn bị tài liệu, nâng cao ảnh hưởng thị trường và tăng cường sự gắn kết với khách hàng.