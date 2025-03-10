Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH GROUP làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Số 79, đường Dt 725 , Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Lâm đồng, Huyện Lâm Hà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng (gara ô tô, tiệm sửa xe, công ty vận tải…)

- Chăm sóc khách hàng cũ, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ chốt đơn

- Lập kế hoạch kinh doanh theo khu vực phụ trách

- Báo cáo công việc theo tuần/tháng

Yêu Cầu Công Việc

• Các bạn NAM từ 18 - 40 tuồi

• Đam mê lĩnh vực kinh doanh

• Có xe máy, laptop, điện thoại

• Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tự tin

• Năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý vấn đề

• Trung thực, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng doanh số + thưởng theo doanh số

- Hỗ trợ xăng xe đi lại, cơm trưa khi đi công tác

- Được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển sự nghiệp

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH GROUP

