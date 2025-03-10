Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH GROUP làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- Số 79, đường Dt 725 , Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Lâm đồng, Huyện Lâm Hà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng (gara ô tô, tiệm sửa xe, công ty vận tải…)
- Chăm sóc khách hàng cũ, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ chốt đơn
- Lập kế hoạch kinh doanh theo khu vực phụ trách
- Báo cáo công việc theo tuần/tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Các bạn NAM từ 18 - 40 tuồi
• Đam mê lĩnh vực kinh doanh
• Có xe máy, laptop, điện thoại
• Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tự tin
• Năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý vấn đề
• Trung thực, chịu khó, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + hoa hồng doanh số + thưởng theo doanh số
- Hỗ trợ xăng xe đi lại, cơm trưa khi đi công tác
- Được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển sự nghiệp
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỲ ANH GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
