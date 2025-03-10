Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, giải đáp thắc mắc về sản phẩm

Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thiết

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng theo tiêu chuẩn của công ty

Kiểm tra và quản lý hàng hóa, cập nhật tình trạng tồn kho

Hỗ trợ thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và lắng nghe khách hàng, chào bán sản phẩm/dịch vụ

Có khả năng làm việc theo nhóm, cũng như làm việc độc lập

Có tinh thần trách nhiệm

Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những cái mới

Ưu tiên có kinh nghiệm và kỹ năng bán hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và tỉ mỉ

Yêu thích lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG

