Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG
- Lâm Đồng:
- Đức Trọng, Huyện Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, giải đáp thắc mắc về sản phẩm
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thiết
Sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng theo tiêu chuẩn của công ty
Kiểm tra và quản lý hàng hóa, cập nhật tình trạng tồn kho
Hỗ trợ thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng của công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và lắng nghe khách hàng, chào bán sản phẩm/dịch vụ
Có khả năng làm việc theo nhóm, cũng như làm việc độc lập
Có tinh thần trách nhiệm
Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những cái mới
Ưu tiên có kinh nghiệm và kỹ năng bán hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và tỉ mỉ
Yêu thích lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG
