Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, giải đáp thắc mắc về sản phẩm
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thiết
Sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng theo tiêu chuẩn của công ty
Kiểm tra và quản lý hàng hóa, cập nhật tình trạng tồn kho
Hỗ trợ thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng của công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và lắng nghe khách hàng, chào bán sản phẩm/dịch vụ
Có khả năng làm việc theo nhóm, cũng như làm việc độc lập
Có tinh thần trách nhiệm
Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những cái mới
Ưu tiên có kinh nghiệm và kỹ năng bán hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và tỉ mỉ
Yêu thích lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM XUÂN TRANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Đường 14, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

