Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 24 Triệu
- Tham gia thiết lập kế hoạch cụ thể và thực hiện chiến lược kinh doanh của ngành hàng, đặt mục tiêu hoàn thành doanh số bán hàng theo tháng, năm của công ty.
- Tổ chức và quản lý và điều hành, giám sát đội ngũ kinh doanh, căn cứ theo tình hình thị trường, đặt mục tiêu chiến lược kinh doanh được đo lường bằng chỉ số tăng trưởng
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống đại lý, NPP trong địa bàn
- Chiêu mộ, đào tạo, khích lệ, sát hạch nhân viên cấp dưới, đồng thời hỗ trợ hoàn thành chỉ tiêu.
- Tham mưu và hỗ trợ giám đốc ngành hàng trong các hoạt động kinh doanh
- Có kinh nghiệm kinh doanh ngành sơn, thiết bị gia dụng, xây dựng
- Ưu tiên từng làm tại các hãng sơn lớn như Dulux, Jotun, Nippon...
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên từng làm tại các hãng sơn lớn như Dulux, Jotun, Nippon...
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI