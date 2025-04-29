Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

- Tham gia thiết lập kế hoạch cụ thể và thực hiện chiến lược kinh doanh của ngành hàng, đặt mục tiêu hoàn thành doanh số bán hàng theo tháng, năm của công ty.

- Tổ chức và quản lý và điều hành, giám sát đội ngũ kinh doanh, căn cứ theo tình hình thị trường, đặt mục tiêu chiến lược kinh doanh được đo lường bằng chỉ số tăng trưởng

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống đại lý, NPP trong địa bàn

- Chiêu mộ, đào tạo, khích lệ, sát hạch nhân viên cấp dưới, đồng thời hỗ trợ hoàn thành chỉ tiêu.

- Tham mưu và hỗ trợ giám đốc ngành hàng trong các hoạt động kinh doanh

- Có kinh nghiệm kinh doanh ngành sơn, thiết bị gia dụng, xây dựng

- Ưu tiên từng làm tại các hãng sơn lớn như Dulux, Jotun, Nippon...

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội