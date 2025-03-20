Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Aquadelta làm việc tại Cần Thơ thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Điều hành các hoạt động của công ty hướng tới đạt mục tiêu đã hoạch định.

- Tạo ra môi trường làm việc tốt cho CBNV.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp kinh doanh cho các bộ phận.

- Hỗ trợ các bộ phận phát triển quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Quản lý, hỗ trợ, đào tạo phát triển nhân sự. Phân công công việc, tạo động lực cho CBNV thuộc quyền, đảm bảo phát huy năng lực của CBNV hướng tới mục tiêu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Kiểm soát thu, chi và chịu trách nhiệm phê duyệt các quyết định.

- Phân tích báo cáo kết quả hoạt động của VPĐD cho BLĐ hàng tháng.

- Thay mặt BGĐ công ty làm việc với cơ quan chức năng.

- Triển khai các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên; Chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa chất, Quản trị kinh doanh, Hóa chất, Nông lâm, Thủy sản, Kinh tế.

- Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực Hóa chất, Thiết bị

- Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế, đọc hiểu anh văn chuyên ngành

- Excel; Word, Powerpoint, internet và các ứng dụng công nghệ bổ trợ tốt, giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng tổ chức, phân công,kiểm soát.

- Có kỹ năng quản trị, lãnh đạo, tạo động lực làm việc, đào tạo - phát triển nhân sự

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Aquadelta Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Aquadelta

