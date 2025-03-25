Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần SID Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 213 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

- Tiếp cận khách hàng mới: Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

- Truyền thông thương hiệu: Quảng bá và nâng cao nhận diện thương hiệu của công ty.

- Kết nối khách hàng cũ: Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.

- Hỗ trợ các task theo team lead phân công: Thực hiện các công việc được giao bởi team lead.

Thời gian làm việc:

- Full-time: Thứ 2 đến Thứ 7, đối với TTS sẽ được hỗ trợ off 4 ngày/ tháng

- Giờ làm việc: 7.5 tiếng/ngày, Thứ 7 làm việc đến 16h30

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Ưu tiên các ứng viên đang học các ngành tài chính, quản trị kinh doanh, khối ngành kinh tế, kế toán, luật,….

- Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và phát triển.

Tại Công Ty Cổ Phần SID Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp lương thực tập: 3 triệu/ tháng. Thu nhập trung bình 5-10 triệu/tháng

Phụ cấp: Hỗ trợ gửi xe

Hoa hồng: Theo HĐ và năng lực

Hỗ trợ: Được đóng mộc thực tập, đào tạo bài bản với các chuyên gia leader giàu kinh nghiệm.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3-6 tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần SID Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin