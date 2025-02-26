Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa nhà T5 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng sản phẩm.

Liên hệ, giới thiệu tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.

Đàm phán, tư vấn hợp đồng và chốt đơn hàng theo quy định của công ty.

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ sau bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân/thạc sĩ các ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực sản phẩm giáo dục hoặc có network làm việc với các trường học, trung tâm Anh ngữ.

Yêu thích kinh doanh, bán hàng lĩnh vực giáo dục.

Có kiến thức, kỹ năng tốt về sales và marketing.

Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online, mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30.000.000 đồng trở lên

Thưởng các dịp Lễ, Tết, tháng lương 13 theo quy định chung của Công ty

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi cạnh tranh khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

