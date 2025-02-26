Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION
Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- tòa nhà T5 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng sản phẩm.
Liên hệ, giới thiệu tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
Đàm phán, tư vấn hợp đồng và chốt đơn hàng theo quy định của công ty.
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ sau bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cử nhân/thạc sĩ các ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực sản phẩm giáo dục hoặc có network làm việc với các trường học, trung tâm Anh ngữ.
Yêu thích kinh doanh, bán hàng lĩnh vực giáo dục.
Có kiến thức, kỹ năng tốt về sales và marketing.
Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online, mạng xã hội.
Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 30.000.000 đồng trở lên
Thưởng các dịp Lễ, Tết, tháng lương 13 theo quy định chung của Công ty
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi cạnh tranh khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
