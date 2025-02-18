Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ INTERNET, FPT PLAY, CAMERA, ... do FPT Telecom đang cung cấp
Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 20 – 30 tuổi, chấp nhận sinh viên mới mới ra trường (Đã có xác nhận tốt nghiệp)
Đam mê kinh doanh.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt, có khả năng làm việc độc lập.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Có mối quan hệ rộng, đang kinh doanh hoặc từng làm công việc bán hàng là một lợi thế
Có smartphone và có phương tiện đi lại (Xe máy).
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 50 triệu VND
Lương cứng: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
