Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 537A Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ mà họ quan tâm, mời khách hàng tới cơ sở thẩm mỹ của Công ty

Rà soát lại dữ liệu cũ, gọi điện chăm sóc các khách hàng đang cần chăm sóc theo đúng lịch, các khách hẹn liên lạc lại, các khách trong data cũ

Cập nhật thông tin cuộc gọi trên phần mềm quản lý khách hàng của Công ty

Đảm bảo gọi đủ số lượng cuộc gọi được giao và làm đúng theo Quy định gọi số và Quy định xử lý data, không để lãng phí hay bị mất data.

Tìm hiểu nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng bán hàng/tư vấn, kiến thức về ngành/sản phẩm, kiến thức về đối thủ cạnh tranh.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Đã có kinh nghiệm làm telesales, CSKH > 06 tháng. Ưu tiên đã làm ở lĩnh vực Viện thẩm mỹ, Spa

Yêu thích công việc sales và lĩnh vực làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng 8.000.000đ - 10.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng nóng, thưởng tháng,...

Tổng thu nhập từ 30.000.000đ - 70.000.000đ

Thưởng nóng hàng ngày, thưởng tuần, thưởng tháng lên đến 1 chỉ vàng,...

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HERIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin