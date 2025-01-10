Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam|, Quận Thủ Đức

Địa điểm làm việc: Clever Box tại Go! Bạc Liêu

Cập nhật thông tin về hàng hóa, sản phẩm mới:

- Nhận hàng hóa từ bộ phận kho và tiến hành kiểm tra tình trạng hàng hóa.

- Nắm rõ thông tin về từng loại sản phẩm như tên, chương trình khuyến mãi hiện tại, giá, cách dùng, bảo quản, v.v.

Sắp xếp và trưng bày hàng hóa:

- Nhân viên bán hàng cần phải sắp xếp hàng hóa sao cho gọn gàng, logic, kích thích được nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng.

- Nhân viên cần phải luôn kiểm tra tình trạng hạn sử dụng trên sản phẩm và giữ vệ sinh sạch sẽ khu trưng bày.

Tư vấn sản phẩm - Bán hàng:

- Chào đón khách hàng khi khách bước vào cửa hàng.

- Cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm cho khách hàng.

- Livestream bán hàng (lợi thế).

Kiểm kê hàng hóa:

- Phải nắm rõ được thông tin số lượng hàng hiện tại trong kho.

- Khi có bất kỳ mặt hàng nào đã bán hết, nhân viên cần phải báo cho cấp trên để được chuyển tiếp số lượng mới vào kho, tránh trường hợp khách hàng có nhu cầu mua nhưng cửa hàng không có sản phẩm

- Có thể làm dịp Tết

- Tốt nghiệp 12/12

- Kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi với khách hàng và xác định được nhu cầu của đối phương.

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng khéo léo, đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy nhu cầu mua hàng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng tại các chuỗi cửa hàng tương tự.

- Ký HĐLĐ và được hưởng đầy đủ quyền lợi (lương T13, nghỉ phép, thưởng Lễ, tết,...)

- Thưởng KPIs

- Thời gian làm việc: theo ca, xoay ca, tăng ca theo yêu cầu.

- Làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ off 1 ngày (ngoại trừ Thứ Bảy/Chủ nhật).

- Các ngày nghỉ Lễ/tết thì nhân viên được tính là đi làm ngày Lễ và hưởng lương theo quy định ngày Lễ.

- Phụ cấp nội quy, dịch vụ, cơm trưa giữa ca

