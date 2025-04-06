Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A00.03, Chung cư Sarina - Số 62 Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Thông qua các nhóm cộng đồng để mở rộng quảng bá và bán sản phẩm, hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng;

Xử lý khiếu nại của khách hàng;

Lên kế hoạch gọi điện thoại chăm sóc khách hàng VIP.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ;

Không yêu cầu bằng cấp,

Ưu tiên từ 1 năm kinh nghiệm bán hàng;

Ưu tiên kinh nghiệm vận hành các nền tảng trực tuyến như TikTok/Zalo, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề;

Chịu được áp lực và có khả năng học hỏi nhanh;

Quen thuộc với tâm lý tiêu dùng của nữ giới Việt Nam

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản từ 9 – 10 triệu VND + Thưởng;

Nhân viên xuất sắc có thể nhận mức lương từ 15 – 20 triệu VND kèm theo thưởng tương ứng;

Môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển

