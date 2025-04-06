Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A00.03, Chung cư Sarina
- Số 62 Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thông qua các nhóm cộng đồng để mở rộng quảng bá và bán sản phẩm, hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng;
Xử lý khiếu nại của khách hàng;
Lên kế hoạch gọi điện thoại chăm sóc khách hàng VIP.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ;
Không yêu cầu bằng cấp,
Ưu tiên từ 1 năm kinh nghiệm bán hàng;
Ưu tiên kinh nghiệm vận hành các nền tảng trực tuyến như TikTok/Zalo, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề;
Chịu được áp lực và có khả năng học hỏi nhanh;
Quen thuộc với tâm lý tiêu dùng của nữ giới Việt Nam
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 9 – 10 triệu VND + Thưởng;
Nhân viên xuất sắc có thể nhận mức lương từ 15 – 20 triệu VND kèm theo thưởng tương ứng;
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
