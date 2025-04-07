Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94/1 TX13, Q12,TP.HCM, Quận 12, Quận 12

Tư vấn, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Cập nhật thông tin, thời gian giao hàng vào tiến độ sản xuất.

Quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng, cập nhật thông tin cho bộ phận kế toán.

Ghi nhận thông tin nhận hàng của khách hàng, báo lại cho bên vận đơn và sản xuất sắp xếp.

Hỗ trợ điều phối đặt hàng và giao hàng.

Cập nhật thông tin tồn hàng hóa từ phòng kế toán để chủ động cho việc bán hàng.

Đóng hàng cho khách hàng, chuẩn bị sẵn hàng hóa cần chuyển cho các đơn vị vận chuyển.

Theo dõi đơn hàng, thúc đẩy giao vận, giao hàng đúng tiến độ.

Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng, báo cáo quản lý khi phát sinh

Theo dõi, tổng hợp doanh số phát sinh theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Quản lý và thúc đẩy khách hàng về thời hạn công nợ.

Quản lý danh sách khách hàng, tổ chức chăm sóc khách hàng.

Trình độ Cao đẳng các chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kế toán…;

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên;

Thuyết trình giải trình công việc với lãnh đạo và khách hàng.

Thái độ lễ phép, biết chủ động báo cáo công việc, tiếp thu ý kiến…

Làm việc toàn thời gian;

Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập;

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

