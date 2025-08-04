Tuyển Cloud Engineer SharkNinja Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại SharkNinja Vietnam
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 15 - 2 USD
OVERVIEW:
Work with US team for ID/artwork progress and implemetation for business development.
LOCATION: VN
Here are some of the EXCITING things you’ll get to do:
• Work with global, cross functional team, factory and sub-supplier for all related in Artwork and ID Specs ( Like Sample review, issue feedback, project timing tracking, good recommedation and breakthrough and so on)
• On Site Sample review, checking, feedback and golden sample signature to ensure perfect MP appearance.
• Follow VAVE and ECN change.
• Create color ID and ID/Artwork data base update in PLM .
• Track the ID/Artwork intimely delivery to hit the project schedule.
Với Mức Lương 15 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại SharkNinja Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SharkNinja Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
