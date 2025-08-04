Tuyển Cloud Engineer SharkNinja Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

OVERVIEW:

Work with US team for ID/artwork progress and implemetation for business development.

LOCATION: VN

Here are some of the EXCITING things you’ll get to do:

• Work with global, cross functional team, factory and sub-supplier for all related in Artwork and ID Specs ( Like Sample review, issue feedback, project timing tracking, good recommedation and breakthrough and so on)

• On Site Sample review, checking, feedback and golden sample signature to ensure perfect MP appearance.

• Follow VAVE and ECN change.

• Create color ID and ID/Artwork data base update in PLM .

• Track the ID/Artwork intimely delivery to hit the project schedule.