Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43/1 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Tìm kiếm và phát triển điểm bán mới:

Nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định các khu vực tiềm năng.

Liên hệ, đàm phán với các đối tác để thiết lập điểm bán mới.

Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác và khách hàng.

Quản lý và hỗ trợ các điểm bán:

Hỗ trợ setup điểm bán theo đúng tiêu chuẩn của công ty.

Đào tạo đội ngũ nhân viên tại điểm bán mới về sản phẩm, quy trình vận hành.

Theo dõi và đảm bảo hiệu quả hoạt động của điểm bán sau khai trương.

Phát triển doanh thu và đảm bảo KPIs:

Xây dựng kế hoạch phát triển doanh thu từ điểm bán.

Đảm bảo doanh số theo chỉ tiêu được giao.

Phối hợp với các phòng ban:

Kết hợp với đội ngũ marketing để lên kế hoạch quảng bá điểm bán mới.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh tại điểm bán.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 21-30 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Sẵn sàng đi công tác và làm việc linh hoạt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B hoặc phát triển điểm bán.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-17 triệu/ tháng (Lương cứng ~ 7 triệu)

Phúc lợi: BHYT, BHXH, BHTT

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triểnnghề nghiệp, tham gia vào chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Các chế độ phúc lợi: BHYT, BHXH, nghỉ phép năm và các chính sách theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

