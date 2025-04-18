Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Tư vấn khách hàng, đưa khách đi xem dự án.
• Khai thác, chăm sóc khách hàng.
• Thực hiện các thủ tục cho khách hàng.
• Thực hiện kế hoạch marketing online
• Cập nhật tình hình thị trường theo phân công.
• Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện đào tạo.
• Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng.
• Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tin học văn phòng cơ bản.
• Đam mê kinh doanh.
• Có kinh nghiệm sale là 1 lợi thế.
• Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
• Cầu tiến, Trách nhiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 6.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng ( tùy theo năng lực).
• Hoa Hồng 3%/sản phẩm + Thưởng KPI ( nếu phát sinh giao dịch )
• Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật.
• Chính sách phúc lợi Công ty đa dạng và hướng về NLĐ: môi trường làm việc tích cực, chế độ teambuilding du lịch hàng năm, các hoạt động sự kiện văn hóa được tổ chức hàng tháng nhằm khích lệ tinh thần, tạo sân chơi cho nhân viên.
• Thời gian :8h30 - 17h30 ( nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 07 Nguyễn Thị Nhung, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, tổ 10, khu phố, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

