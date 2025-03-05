Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan làm việc tại Phú Thọ thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- 17 Phú Thọ Hòa
- Phường Phú Thọ Hoà
- Quận Tân phú
- TP Hồ Chí Minh, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
1. Tiếp nhận và xử lí thông tin, nhu cầu khách hàng;
2. Cập nhật thông tin khách hàng, quản lí dữ liệu khách hàng;
3. Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới;
4. Thực hiện các bài đăng nhằm quảng bá sản sản phẩm, thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội;
5. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên mới ra trường, từng thực tập (03 – 06 tháng) ở môi trường kinh doanh hoặc tương đương;
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan;
Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại Học;
Ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản (không bắt buộc);
Tin học: Phần mềm văn phòng mức Trung bình/ Khá;
Kỹ năng: Giao tiếp – trình bày (lời nói và văn bản); Giải quyết vấn đề; Quản lí thời gian; Làm việc nhóm…
Thời gian làm việc: Toàn thời gian;
Giới tính: Không bắt buộc (ưu tiên ứng viên Nam);
Đi thị trường: Có thể đi thị trường (nội ô thành phố);
Đi công tác: Không;
Yêu cầu khác:
Trung thực và có tinh thần trách nhiệm;
Chủ động, tinh thần học hỏi, cầu tiến;
Có định hướng rõ ràng và chịu được áp lực.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cơ bản 6.500.000 đồng/tháng (tổng thu nhập sau chính thức từ trên 10 - 12.000.000 đồng/tháng tùy năng lực);
6.500.000 đồng/tháng
10 - 12.000.000 đồng/tháng tùy năng lực
Thưởng:
- Thưởng tháng, theo chính chính sách bán hàng;
- Thưởng năm, theo hiệu quả kinh doanh.
Phụ cấp: Cước điện thoại;
Thử việc: 02 tháng (full lương cơ bản);
BHXH: Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật;
Thiết bị làm việc: Được cấp laptop hoặc PC, sim số điện thoại;
Đào tạo: Được đào tạo nội bộ về kiến thức vải, kỹ năng bán hàng và các khóa học nâng cao khác bên ngoài khác (nếu có);
Môi trường làm việc: Thân thiện; Năng động; Thoải mái;
Du lịch/ Sự kiện: Teambuilding, Year End Party, Noel, Sinh nhật....;
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00);
Ngày phép/ Nghỉ lễ: 12 ngày phép/năm; Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;
Địa chỉ làm việc: 17 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa. Quận Tân Phú.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
