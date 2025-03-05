Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan làm việc tại Phú Thọ thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Tiếp nhận và xử lí thông tin, nhu cầu khách hàng;

2. Cập nhật thông tin khách hàng, quản lí dữ liệu khách hàng;

3. Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới;

4. Thực hiện các bài đăng nhằm quảng bá sản sản phẩm, thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội;

5. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên mới ra trường, từng thực tập (03 – 06 tháng) ở môi trường kinh doanh hoặc tương đương;

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan;

Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại Học;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản (không bắt buộc);

Tin học: Phần mềm văn phòng mức Trung bình/ Khá;

Kỹ năng: Giao tiếp – trình bày (lời nói và văn bản); Giải quyết vấn đề; Quản lí thời gian; Làm việc nhóm…

Thời gian làm việc: Toàn thời gian;

Giới tính: Không bắt buộc (ưu tiên ứng viên Nam);

Đi thị trường: Có thể đi thị trường (nội ô thành phố);

Đi công tác: Không;

Yêu cầu khác:

Trung thực và có tinh thần trách nhiệm;

Chủ động, tinh thần học hỏi, cầu tiến;

Có định hướng rõ ràng và chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản 6.500.000 đồng/tháng (tổng thu nhập sau chính thức từ trên 10 - 12.000.000 đồng/tháng tùy năng lực);

Thưởng:

- Thưởng tháng, theo chính chính sách bán hàng;

- Thưởng năm, theo hiệu quả kinh doanh.

Phụ cấp: Cước điện thoại;

Thử việc: 02 tháng (full lương cơ bản);

BHXH: Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật;

Thiết bị làm việc: Được cấp laptop hoặc PC, sim số điện thoại;

Đào tạo: Được đào tạo nội bộ về kiến thức vải, kỹ năng bán hàng và các khóa học nâng cao khác bên ngoài khác (nếu có);

Môi trường làm việc: Thân thiện; Năng động; Thoải mái;

Du lịch/ Sự kiện: Teambuilding, Year End Party, Noel, Sinh nhật....;

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00);

Ngày phép/ Nghỉ lễ: 12 ngày phép/năm; Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;

Địa chỉ làm việc: 17 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa. Quận Tân Phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan

