Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vincom Đồng Khởi, 70 - 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé - Aeon Mall Hà Đông, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, P. Dương Nội, Q. Hà Đông - Vincom Bà Triệu, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng - Lotte Department Store, Số 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình - Vincom Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng - Tràng Tiền Plaza - 24 Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm - Vincom Center Bắc Ninh, ngã 6 Thành phố Bắc Ninh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh - Vincom Pl, Quận 1

Tư vấn bán hàng theo đúng quy trình. Đảm bảo tư vấn đầy đủ các mặt hàng và đúng các chương trình khuyến mại cho khách hàng.

Khai thác và đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như tạo thêm nhu cầu cho khách hàng.

Đóng gói, kiểm tra hàng hoá kỹ lưỡng trước khi giao cho khách hàng

Hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản cho khách hàng.

Vệ sinh hàng hàng hóa trưng bày và sắp xếp hàng hóa lưu kho.

Trưng bày hàng hoá: sắp xếp hàng hoá gọn gàng, ngay ngắn trên kệ, sào treo, quần áo phải được là ủi phẳng.

Kiểm soát hàng hóa trưng bày và hàng hóa trong kho đảm bảo không thất thoát trong ca làm việc.

Kiểm kê chi tiết/tổng hàng hoá định kì/không định kì theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

Thực hiện đúng các quy định và nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của quản lý.

Chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, yêu thích công việc bán hàng

Làm được công việc fulltime, xoay ca. Không vướng bận lịch học

Ưu tiên nhận việc ngay các CH MB

Tại Công ty TNHH Thời trang VMG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7.000.000-11.000.000đ/tháng.

Thưởng doanh số bán hàng không giới hạn

Được đào tạo 100% kiến thức, kỹ năng bán hàng, chuyên môn khi chưa có kinh nghiệm.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau thời gian thử việc.

Thưởng lương tháng 13,14 (tùy vào tình hình Kinh doanh).

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên các vị trí Ca trưởng, Cửa hàng trưởng.

Các chế độ phúc lợi khác: teambuilding, khám sức khỏe, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và nhiều chế độ ưu đãi hấp dẫn khác

