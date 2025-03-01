Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Bán hàng & chăm sóc khách hàng:

Triển khai thực hiện tư vấn và bán hàng, chịu trách nhiệm doanh số xe của cá nhân.

Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (trực tiếp, điện thoại, online, sự kiện...).

Tư vấn chuyên nghiệp, phân tích nhu cầu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất.

Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng tại hệ thống theo quy trình quy định.

Thực hiện quy trình bán hàng từ tiếp đón, tư vấn, đàm phán, chốt đơn đến bàn giao xe.

Marketing & thị trường:

Phối hợp triển khai các chương trình bán hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch marketing, nâng cao hiệu quả marketing bán hàng tại đơn vị.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch, Ô tô.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán lẻ cao cấp.

Hiểu về thị trường ô tô, các dòng xe và có niềm đam mê với ngành công nghiệp ô tô.

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc và phục vụ khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Năng động, nhiệt huyết, có tố chất kinh doanh và tư duy cầu tiến.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong nhóm.

Sẵn sàng học hỏi và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe Ô tô.

Tại Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 7.5 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Vĩnh Phúc

