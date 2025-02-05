Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần CMC làm việc tại Phú Thọ thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần CMC
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: Lô B10, B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
1. Trách nhiệm công việc
• Xúc tiến và thực hiện việc bán hàng xuất khẩu các sản phẩm gạch ốp lát (tập trung thị trường Châu Âu, Châu Mỹ)
• Nghiên cứu, phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm gạch ốp lát của Công ty.
• Quản lý các khách hàng hiện có; phát triển khách hàng mới một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu và kế hoạch được giao
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc KDQT hoặc BLĐ Công ty
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, thương mại quốc tế
• Tiếng Anh lưu loát, thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm-bán hàng xuất khẩu các sản phẩm gạch ốp lát, đá nhân tạo, vật liệu xây dựng (sàn gỗ, sàn nhựa, thảm trải sàn...)
• Có kinh nghiệm tìm kiếm và xúc tiến bán hàng xuất khẩu qua các trang B2B.
• Tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
