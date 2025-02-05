Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần CMC làm việc tại Phú Thọ thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Lô B10, B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc

1. Trách nhiệm công việc

• Xúc tiến và thực hiện việc bán hàng xuất khẩu các sản phẩm gạch ốp lát (tập trung thị trường Châu Âu, Châu Mỹ)

• Nghiên cứu, phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm gạch ốp lát của Công ty.

• Quản lý các khách hàng hiện có; phát triển khách hàng mới một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu và kế hoạch được giao

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc KDQT hoặc BLĐ Công ty

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, thương mại quốc tế

• Tiếng Anh lưu loát, thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm-bán hàng xuất khẩu các sản phẩm gạch ốp lát, đá nhân tạo, vật liệu xây dựng (sàn gỗ, sàn nhựa, thảm trải sàn...)

• Có kinh nghiệm tìm kiếm và xúc tiến bán hàng xuất khẩu qua các trang B2B.

• Tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần CMC Thì Được Hưởng Những Gì

