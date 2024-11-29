Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 20 đường 52 KĐT Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Nhân viên mới vào được đào tạo sản phẩm trong vòng 1 tuần
Tư vấn khách hàng theo data có sẵn;
Chủ động lên kế hoạch triển khai các công việc hoặc mục tiêu được giao;
Giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng bằng cách thường xuyên thăm hỏi, nhanh chóng phản hồi những yêu cầu của khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các khối ngành điện tử, tự động hoá, CNTT các Trường như Bách khoa, SPKT, Tự Nhiên, Hutech...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, yêu thích công việc kinh doanh bán hàng
Ưu tiên ứng viên từ độ tuổi 23-30 tuổi
Kỹnăng giao tiếp,đàm phán,thuyết phục tốt, nghe gọi điện thoại tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, trung thực là một ưu thế.
Khả năng phân tích vànhận định được tình hình bán hàng.
Kiên trì và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Năng động, nhiệt tình, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng tự học, chịu khó trao dồi kỹ năng bán hàng vàkiến thức về sản phẩm.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB (Từ 6.000.000-12.000.000VNĐ + thưởng và hoa hồng hấp dẫn (thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000VNĐ/tháng)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được đào tạo, có cơ hội nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng nghề nghiệp.
Cơ hội tiếp nhận các vị trí Quản lý từ trưởng nhóm trở lên
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:
Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức.
Thưởng các dịp lễ tết, du lịch trong và ngoài ngước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 162-164 Đường Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

