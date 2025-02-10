Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 152/2 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Theo dõi/ phản hồi/ tư vấn khách hàng trên nền tảng online: Facebook/Zalo/...
- Thực hiện các báo cáo định kì theo ngày/tuần/tháng/...
- Thực hiện các công việc theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo.
- Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng.
- Thái độ làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp.
- Tinh thần doanh nghiệp, hướng đến hiệu quả công việc chung.
- Có nguyện vọng & định hướng phát triển công việc lâu dài.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng lên đến 12 triệu (Bao gồm lương cứng 7tr + hoa hồng + KPI).
- Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.
- Được tính tăng ca (nếu có).
- Thưởng thâm niên.
- Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).
- Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
- Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...
- Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
- Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
- Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6, đường số 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7 (1.144,07 km) Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

