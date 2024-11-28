Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Remote, Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng là các cửa hàng kinh doanh qua các kênh online/trực tiếp để giới thiệu về Phần mềm Quản Lý Bán Hàng KiotViet (Phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ: tạp hóa, shop online, nhà thuốc,.;)

Gặp gỡ, tư vấn gói dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng;

Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm;

Quản trị và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trang bị laptop và xe máy;

Năng động và chủ động trong công việc, giao tiếp tốt;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Đam mê công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình lên đến 15 triệu/tháng (có lương cứng)

Lương cứng lên đến 12 triệu;

Hoa hồng lên đến 40%;

Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả công việc;

Xét duyệt tăng lương mỗi quý, 4 lần/năm;

Thưởng Lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ theo chính sách của công ty;

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;.

ĐẶC BIỆT: Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

