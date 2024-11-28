Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Remote, Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng là các cửa hàng kinh doanh qua các kênh online/trực tiếp để giới thiệu về Phần mềm Quản Lý Bán Hàng KiotViet (Phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ: tạp hóa, shop online, nhà thuốc,.;)
Gặp gỡ, tư vấn gói dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng;
Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm;
Quản trị và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trang bị laptop và xe máy;
Năng động và chủ động trong công việc, giao tiếp tốt;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Đam mê công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình lên đến 15 triệu/tháng (có lương cứng)
Lương cứng lên đến 12 triệu;
Hoa hồng lên đến 40%;
Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả công việc;
Xét duyệt tăng lương mỗi quý, 4 lần/năm;
Thưởng Lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ theo chính sách của công ty;
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;.
ĐẶC BIỆT: Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất