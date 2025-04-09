Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 34 DT746, Khu phố Khánh Thạnh, Phường Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

- Số ĐT747/19 Tổ 1A, Khu phố 1, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

- Số 460 Quốc lộ 13, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

- Tx. Thuận An, Bình Dương

- Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Phát triển khách hàng mới và doanh số mảng Cảm ơn, hàng Thu mua và mảng Bán hàng đối với tất cả sản phẩm trang sức và hàng hiệu công ty đang kinh doanh.
Thực hiện các hoạt động và quy trình THU MUA – BÁN HÀNG đối với các sản phẩm: kim cương, túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp...
THU MUA – BÁN HÀNG
Thực hiện các bước phục vụ khách hàng dịch CẢM ƠN CÁC SẢN PHẨM CAO CẤP cho khách tại cửa hàng trang sức PNJ: đón tiếp khách → nhận sản phẩm kiểm tra (có công cụ và thiết bị) → định giá sản phẩm → tư vấn, thuyết phục → hỗ trợ làm hợp đồng CẢM ƠN → hỗ trợ khách hàng đổi, làm thủ tục, chăm sóc khách hàng...
CẢM ƠN CÁC SẢN PHẨM CAO CẤP
Tham gia tiếp nhận dịch vụ với khách hàng tại điểm giao dịch chính và các điểm giao dịch liên cận.
Tham gia các hoạt động, sự kiện thu hút và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 đến 35.
Tốt nghiệp THPT/TC/CĐ/ĐH. Yêu cầu trình độ CĐ/ĐH tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Có kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp, tạo mối quan hệ và thuyết phục tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng/ tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Có tinh thần học hỏi, trung thực, chủ động trong công việc.
Có khả năng di chuyển công tác theo phân công của công ty.
Hình xăm (nếu có): khéo léo, kín đáo khi mặc đồng phục tay ngắn, không phản cảm khi tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp (ứng viên cần chụp hình thẻ và toàn thân gửi trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng).
Không nghiện thuốc lá, không có thói quen hút thuốc lá.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG THƯỞNG + PHÚC LỢI:
Thu nhập trung bình 9 - 20 triệu, trong đó: lương cứng từ 7.5 triệu - 8.5 triệu, cơ hội nhiều thêm thu nhập khi đạt các loại thưởng, thi đua theo từng bậc doanh số cầm cố, hoa hồng thu mua – hoa hồng bán hàng;
Thu nhập trung bình 9 - 20 triệu, trong đó: lương cứng từ 7.5 triệu - 8.5 triệu
Thời gian thử việc: 60 ngày, trong đó đào tạo 20-30 ngày có hỗ trợ lương, thời gian thử việc còn lại được hưởng 100% lương cứng. Được thưởng tiền Thu hút nhân tài khi hoàn tất thử việc và ký HĐLĐ với Công ty.
Thời gian thử việc:
Được đào tạo huấn luyện về kim cương, trang sức, vàng, túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp… và các kỹ năng làm việc: giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh... Các chương trình học hỏi phát triển năng lực diễn ra liên tục hằng tháng;
Được đào tạo huấn luyện
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Team Building, New Year Party, Lương thưởng tháng 13, thưởng qua Tết, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng sinh nhật công ty, thưởng của Công Đoàn nhân các ngày lễ, thưởng tháng 14-15-16... theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty, nghỉ phép 01 ngày/ tháng, đồng phục làm việc... Nhân viên gắn bó từ 01 năm trở lên được chế độ hưởng chương trình bảo hiểm sức khỏe NBV Care;
Phúc lợi:
Có lộ trình thăng tiến tùy theo năng lực và kết quả cá nhân, nhiều cơ hội khi cùng gắn bó và phát triển với Người Bạn Vàng, đặc biệt trong các mảng và vị trí công việc chuyên môn ở gần tại khu vực sinh sống (không yêu cầu làm việc tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh): Mảng kinh doanh: Giám sát sát Kinh doanh, Quản lý Kinh doanh (ASM/RSM); và nhiều mảng công việc khác tại Hội sở: Marketing, Vận hành & Quản trị Rủi ro, Nhân sự - Đào tạo.
Có lộ trình thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

