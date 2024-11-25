Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Capital Seaweed Consumer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng:

Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh tiếp cận khác nhau như mạng xã hội, cơ sở dữ liệu khách hàng hiện có, hoặc các công cụ marketing.

Tư vấn sản phẩm (Thực phẩm chức năng):

Nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Giới thiệu các ưu điểm, tính năng nổi bật của sản phẩm/dịch vụ để thuyết phục khách hàng.

Đàm phán và chốt đơn hàng:

Đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán và các vấn đề khác với khách hàng.

Hoàn tất các thủ tục đặt hàng và đảm bảo khách hàng hài lòng.

Chăm sóc khách hàng:

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng như theo dõi đơn hàng, hỗ trợ kỹ thuật.

Báo cáo:

Lập báo cáo bán hàng định kỳ.

Phân tích dữ liệu bán hàng để đưa ra các đề xuất cải thiện.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên các ứng viên có bằng cấp liên quan đến kinh doanh, marketing.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng:

Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, truyền cảm.

Nghe: Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.

Đàm phán: Khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng thuyết trình: Khả năng trình bày sản phẩm/dịch vụ một cách rõ ràng, hấp dẫn.

Tính cách:

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Trung thực, có trách nhiệm.

Khả năng thích nghi tốt.

Tại Công ty Capital Seaweed Consumer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh với tháng lương thứ 13

Chế độ thưởng theo doanh số bán hàng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Capital Seaweed Consumer Việt Nam

