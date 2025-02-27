Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 518 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân ( Kho số 6), Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

– Hỗ trợ Nhà phân phối phát triển thị trường

– Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng.

– Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

– Xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

– Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo định kỳ.

– Đi công tác dài ngày

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tất cả các ngành nghề

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng.

– Hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

– Có kiến thức cơ bản về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Có kinh nghiệm trong ngành Sơn là một lợi thế.

– Khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực công việc.

– Có ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Sơn Nero Thì Được Hưởng Những Gì

– Được sử dụng các nguồn lực của công ty để hoàn thành công việc.

– Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do công ty tổ chức.

– Được đề xuất ý kiến cải thiện công việc.

– Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

– Lương thưởng hấp dẫn: cạnh tranh với thị trường

– Lương thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực

– Phúc lợi tốt: Bảo hiểm, thưởng Lễ, Du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn Nero

