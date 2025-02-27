Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER
- Hồ Chí Minh:
- Thu nhập từ 8
- 30 triệu.
- Thưởng nóng theo ngày, tuần, tháng khi chốt được đơn.
- BHXH, BHYT, Lương T13, thưởng thâm niên và nhiều phúc lợi khác.
- Được đào tạo kiến thức và kỹ năng đầu vào như bán hàng, marketing, làm việc nhóm,...
- Môi trường năng động, sạch sẽ, được đào tạo bài bản, hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu., Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua các sản phẩm liên quan đến mặt hàng container qua hệ thống marketing và data được Công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
- Hỗ trợ tư vấn, báo giá, giải đáp thắc mắc dựa theo nhu cầu của khách hàng để chốt đơn.
- Báo cáo tình trạng và tiến độ làm việc với khách hàng cho quản lý.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- KHÔNG YÊU CẦU kinh nghiệm tuy nhiên có kinh nghiệm SALES là một lợi thế.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống khách hàng.
- Tư duy tích cực, có trách nhiệm, chịu được áp lực.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
