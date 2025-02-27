Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trần Não,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Đón tiếp, trò chuyện và lắng nghe khách hàng về nhu cầu sửa chữa

Tư vấn dịch vụ sửa chữa - bảo hành phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Cập nhật thông tin trên phần mềm, điều phối máy đến kỹ thuật viên phục vụ khách hàng

Thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tại cửa hàng

Kiểm tra, sắp xếp kho linh - phụ kiện cửa hàng

Kiểm quỹ, chốt hàng hóa cuối ca & báo cáo công việc theo quy định của Công ty

Tư vấn các sản phẩm phụ kiện điện thoai, Laptop, máy tính và đồ chơi công nghệ tại cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 19 - 26 tuổi, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ngoài hình ưu nhìn, cao 1m60 trở lên

Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu khá tốt (bắt buộc)

Sử dụng khá tin học văn phòng

Yêu thích công nghệ, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng, bán hàng

Giao tiếp tự tin, thân thiện và niềm nở

Năng động, hiện đại và luôn cầu tiến là những điều mà con người bạn có

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn 8 - 9 triệu/tháng

Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13...

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Thời gian làm việc: xoay ca linh hoạt, mỗi tuần off 1 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

