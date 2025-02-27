Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Trần Não,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Đón tiếp, trò chuyện và lắng nghe khách hàng về nhu cầu sửa chữa
Tư vấn dịch vụ sửa chữa - bảo hành phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Cập nhật thông tin trên phần mềm, điều phối máy đến kỹ thuật viên phục vụ khách hàng
Thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tại cửa hàng
Kiểm tra, sắp xếp kho linh - phụ kiện cửa hàng
Kiểm quỹ, chốt hàng hóa cuối ca & báo cáo công việc theo quy định của Công ty
Tư vấn các sản phẩm phụ kiện điện thoai, Laptop, máy tính và đồ chơi công nghệ tại cửa hàng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ 19 - 26 tuổi, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ngoài hình ưu nhìn, cao 1m60 trở lên
Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu khá tốt (bắt buộc)
Sử dụng khá tin học văn phòng
Yêu thích công nghệ, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng, bán hàng
Giao tiếp tự tin, thân thiện và niềm nở
Năng động, hiện đại và luôn cầu tiến là những điều mà con người bạn có
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn 8 - 9 triệu/tháng
Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13...
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...
Thời gian làm việc: xoay ca linh hoạt, mỗi tuần off 1 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
