Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN) Cơ hội phát triển theo lộ trình rõ ràng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhiều cơ hội học hỏi Được công ty bao cơm, đi du lịch, sân cầu lông, đá banh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng

Tư vấn giới thiệu sản phẩm

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng

Đàm phán và chốt giao dịch

Phân tích dữ liệu và báo cáo trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt (Giao tiếp được Tiếng Anh)

Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm của công việc

Đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH

