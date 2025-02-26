Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN) Cơ hội phát triển theo lộ trình rõ ràng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhiều cơ hội học hỏi Được công ty bao cơm, đi du lịch, sân cầu lông, đá banh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
Tư vấn giới thiệu sản phẩm
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng
Đàm phán và chốt giao dịch
Phân tích dữ liệu và báo cáo trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt (Giao tiếp được Tiếng Anh)
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm của công việc
Đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 13 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
