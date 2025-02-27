Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8h00 - 17h00, từ thứ Hai - thứ Sáu, KHÔNG làm việc ngoài giờ. Lương tháng 13 và thưởng khác., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Duy trì các mối quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển các khách hàng tiềm năng mới.

- Theo dõi và cập nhật xu hướng thị trường.

- Làm việc và báo cáo kết quả công việc cho Team Leader.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng tuyển dụng: 02 người

Không yêu cầu giới tính

Độ tuổi: 22-30 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và giao tiếp.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.

Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin