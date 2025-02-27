Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8h00
- 17h00, từ thứ Hai
- thứ Sáu, KHÔNG làm việc ngoài giờ. Lương tháng 13 và thưởng khác., Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Duy trì các mối quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển các khách hàng tiềm năng mới.
- Theo dõi và cập nhật xu hướng thị trường.
- Làm việc và báo cáo kết quả công việc cho Team Leader.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Số lượng tuyển dụng: 02 người
Không yêu cầu giới tính
Độ tuổi: 22-30 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và giao tiếp.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
Không yêu cầu giới tính
Độ tuổi: 22-30 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và giao tiếp.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI