Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bcons Tower, 176/1 - 3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện các task công việc sau:

1. Tư vấn về chương trình, mục tiêu đào tạo, lộ trình học với phụ huynh qua điện thoại:

- Tư vấn về hình thức đào tạo, lợi thế và điểm khác biệt;

- Tư vấn về chương trình, Book lịch test và gửi bài kiểm tra đầu vào và lộ trình học tập cho phụ huynh;

2. Phối hợp với các phòng ban liên quan đảm bảo học viên học tập hiệu quả:

- Tiếp nhận, phối hợp với phòng Học vụ, Vận hành để đảm bảo phản hồi các yêu cầu của học viên sớm và hiệu quả;

- Ghi nhận góp ý của học viên và phản ánh, phối hợp để xử lý.

- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy;

- Thực tập online không yêu cầu đến văn phòng.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ đang học cao đẳng/đại học tại các trường chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Ngân hàng, Thương mại,...;

- Sinh viên năm 3,4 đang trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp không vướng lịch học thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng;

- Có laptop cá nhân;

- Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...);

- Tự tin, năng động, sáng tạo;

- Ưu tiên các sinh viên đã có kinh nghiệm làm tư vấn, bán hàng, CTV kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thực tập: 4.000.0000 + Hoa hồng /đơn hàng, ca test;

- Có hỗ trợ mộc thực tập;

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e-learning) năng động;

- Tham gia vào các hoạt động nội bộ của công ty: 08/03, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

